Дуров допустив запровадження у Telegram плати для відключення реклами

Деталі

“Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram”, — розповів Дуров.

Він зазначив, що в Telegram очікують запуску цієї функції вже в листопаді.

Дуров пояснив, що багато користувачів Telegram побажали додати функцію відключення рекламних оголошень, які незабаром з’являться в месенджері. Крім того, про можливість вимкнути рекламу просять власники деяких Telegram-каналів. У компанії зараз “прораховують економічні умови”, додав Дуров.

“Скоро рекламодавці зможуть розміщувати „невидиме“ оголошення в будь-якому каналі, яке — за умови достатньої вартості показу — призведе до відсутності оголошень в цьому каналі”, — повідомив він.

Засновник Telegram також пояснив, що керівництво Telegram прагне до досягнення окупності месенджера.

Раніше

Власну рекламну систему у Telegram Дуров анонсував наприкінці жовтня. Система поки знаходиться в тестовому режимі, вона доступна за посиланням promote.telegram.org. Дуров пояснив, що зараз в Telegram-канал публікується тільки та реклама, яку розміщують самі власники каналів у форматі звичайних повідомлень. Тоді як офіційні рекламні повідомлення стануть більш комфортними для користувачів, а дохід від реклами дозволить месенджеру залишатися безкоштовним, запевнив він.

Дуров говорив, що спершу весь прибуток від реклами буде йти месенджеру, надалі частину доходів зможуть отримати канали, в яких розміщені оголошення. За його словами, рекламні повідомлення з’являться тільки у великих каналах із загальним доступом, кількість їхніх підписників має перевищувати 1 тис. осіб. За оцінкою Дурова, підтримка таких каналів призводить до найбільших витрат месенджера. При цьому, зазначив він, розмір спонсорованих повідомлень не перевищить 160 символів, в них не буде зображень або зовнішніх посилань, а самі вони будуть підбиратися за тематикою каналу.

“Ніякі дані користувача не збираються і не аналізуються для відображення реклами, і кожен користувач, що переглядає певний канал у Telegram, бачить одні і ті ж спонсоровані повідомлення”, — повідомляється на сайті рекламної платформи.

Тестування рекламної системи почалося 5 листопада, коли у великих Telegram-каналах з’явилися рекламні повідомлення від Дурова.