Заместитель директора департамента закупок МХП Максим Высоцкий рассказал об особенностях категорийного менеджмента на "MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках", пишет УНН.
Детали
Главные детали по обновлению категорийного менеджмента в компании:
- Ищите новые решения, как оптимизировать производство, создавать синергию с вашими поставщиками.
- Не бойтесь ошибаться. Учитесь риск-менеджменту, построению эффективных процессов.
- Помогайте специалистам расти внутри компании. Очертите каждому из них свою зону ответственности, где они будут получать экспертизу. Дайте им возможность брать консультации у других специалистов, доступ к аналитическим изданиям.
- Все, что написано, должно быть внедрено.
- Думайте масштабно и долгосрочно. Во время одной из итераций изменений мы перешли от категорийного управления к категорийным стратегиям. Горизонт планирования - не менее 3 лет.
- Но не каждой категории товаров нужна стратегия. Например, в рамках трансакционных закупок, например, канцелярии, построение стратегии не даст эффекта и дополнительной ценности. То же касается закупок, которые носят несистемный характер, поскольку те должны быть гибкими.
И всегда помните, для чего вы это делаете, а еще - какой результат хотите получить.