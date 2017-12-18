Дубли Суареса и Паулиньо принесли "Барселоне" выигрыш над "Депортиво"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95821 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101410 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101778 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115533 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103033 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105653 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112549 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117216 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123035 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134738 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев  •  УНН

 • 12157 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Лидер чемпионата Испании по футболу “Барселона” на своем поле одержала уверенную победу над “Депортиво” в матче 16-го тура Примеры, информирует УНН со ссылкой на сайт “сине-гранатовых”.

В каждом из таймов у каталонцев по разу отличились Луис Суарес и Паулиньо, зато гости не смогли пойти на взятие ворот - 4: 0.

Стоит отметить, на 70-й минуте аргентинский форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси не реализовал пенальти, удар которого парировал вратарь.

Таким образом, "Барселона" одержала 13-ю победу в сезоне и уверенно продолжила лидировать в Примере, на 6 баллов опережая "Атлетико". "Депортиво" ведет борьбу за сохранение места в элите - 15 очков и 17-ю строчку.

Добавим, что в следующем туре "Барселона" в гостях сыграет с "Реалом" в рамках "Эль Классико".

Как сообщал УНН, "Реал" во второй раз подряд стал победителем Клубного чемпионата мира.

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