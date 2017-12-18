Дубли Суареса и Паулиньо принесли "Барселоне" выигрыш над "Депортиво"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Лидер чемпионата Испании по футболу “Барселона” на своем поле одержала уверенную победу над “Депортиво” в матче 16-го тура Примеры, информирует УНН со ссылкой на сайт “сине-гранатовых”.
В каждом из таймов у каталонцев по разу отличились Луис Суарес и Паулиньо, зато гости не смогли пойти на взятие ворот - 4: 0.
Стоит отметить, на 70-й минуте аргентинский форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси не реализовал пенальти, удар которого парировал вратарь.
Таким образом, "Барселона" одержала 13-ю победу в сезоне и уверенно продолжила лидировать в Примере, на 6 баллов опережая "Атлетико". "Депортиво" ведет борьбу за сохранение места в элите - 15 очков и 17-ю строчку.
Добавим, что в следующем туре "Барселона" в гостях сыграет с "Реалом" в рамках "Эль Классико".
Как сообщал УНН, "Реал" во второй раз подряд стал победителем Клубного чемпионата мира.