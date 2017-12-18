Дублі Суареса і Пауліньо принесли "Барселоні" виграш над "Депортіво"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Лідер чемпіонату Іспанії з футболу “Барселона” на своєму полі здобула впевнену перемогу над “Депортіво” в матчі 16-го туру Прімери, інформує УНН з посиланням на сайт “синьо-гранатових”.
В кожному з таймів у каталонців по разу відзначились Луїс Суарес та Пауліньо, натомість гості не спромоглися на взяття воріт — 4:0.
Варто відзначити, на 70-й хвилині аргентинський форвард “синьо-гранатових” Ліонель Мессі не реалізував пенальті,удар якого парирував воротар.
Таким чином, “Барселона” здобула 13-ту перемогу в сезоні і впевнено продовжила лідирувати в Прімері, на 6 балів випереджаючи “Атлетіко”. “Депортіво” веде боротьбу за збереження місця в еліті — 15 очок і 17-й рядок.
Додамо, що у наступному турі “Барселона” в гостях зіграє із “Реалом” в рамках “Ель Класіко”.
Як повідомляв УНН, “Реал” вдруге поспіль став переможцем Клубного чемпіонату світу.