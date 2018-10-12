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Дубль Пако помог Испании разгромить Уэльс

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В город Кардиффа пришла футбольная сборная Испании, которая провела контрольную встречу с хозяевами стадиона Уэльсом, передает корреспондент УНН.

Достойного сопротивления хозяева поля оказывать не смогли. После завершения полчаса игры испанцы вели 3:0. На 8 минуте гол-красавец оформил нападающий Пако Алькасер, который пробил близко к девятки ворот Хеннесси. Также он забил и еще один раз. Между его удачными результативными действиями отметился капитан Серхио Рамос — защитника оставили одного после подачи партнера со штрафного.

После перерыва ближе к концу противостояния коллективы обменялись еще по одному голу — за гостей забил Бартра, хозяев Боукс (1:4).

Добавим также, Испания 15 октября дома сыграет с Англией в Лиге наций, а Уэльс пожалует в гости к Ирландии на следующий день.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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