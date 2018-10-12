Дубль Пако допоміг Іспанії розгромити Уельс
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. До міста Кардіффа завітала футбольна збірна Іспанії, яка провела контрольну зустріч із господарями стадіону Уельсом, передає кореспондент УНН.
Гідного опору господарі поля чинити не змогли. Після завершення півгодини гри іспанці вели 3:0. На 8 хвилині гол-красень оформив нападник Пако Алькасер, який пробив близько до дев’ятки воріт Хеннессі. Також він забив і ще одного разу. Між його вдалими результативними діями відзначився капітан Серхіо Рамос — захисника залишили одного після подачі партнера зі штрафного.
По перерві ближче до кінця протистояння колективи обмінялися ще по-одному голу — за гостей забив Бартра, за господарів Боукс (1:4).
Додамо також, Іспанія 15-го жовтня вдома зіграє з Англією в Лізі націй, а Уельс завітає в гості до Ірландії на наступний день.