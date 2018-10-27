Дубль Безбородко принес "Десне" победу над "Мариуполем"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В 13 туре УПЛ на стадионе “им. Гагарина” в Чернигове хозяева поля футболисты “Десны” соревновались с игроками “Мариуполя”, передает корреспондент УНН.
Героем встречи стал нападающий хозяев Денис Безбородко. На счету 24-летнего футболиста дубль. Лидерство черниговцы захватили уже на 5 минуте, когда форвард сместился с мячом в центр у штрафной и нанес удар в верхний угол ворот.
Дальний заброс партнера на 47 минуте увенчался ошибкой защитников на последнем рубеже и точный удар Безбородко под перекладину ворот — 2:0.
Добавим также, после победы “Десна” подошла к приазовцев на расстояние одного балла — 17 и 16 очков соответственно.