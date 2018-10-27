Дубль Безбородька приніс "Десні" перемогу над "Маріуполем"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У 13 турі УПЛ на стадіоні “ім. Гагаріна” у Чернігові господарі поля футболісти “Десни” змагалися із гравцями “Маріуполя”, передає кореспондент УНН.
Героєм зустрічі став нападник господарів Денис Безбородько. На рахунку 24-річного футболіста дубль. Лідерство чернігівці захопили вже на 5 хвилині, коли форвард змістився з м’ячем до центру біля штрафної та завдав удару у верхній кут воріт.
Дальній закид партнера на 47 хвилині увінчався помилкою захисників на останньому рубежі та точного удару Безбородька під поперечину воріт — 2:0.
Додамо також, після перемоги “Десна” наблизилась до приазовців на відстань одного балу — 17 і 16 очок відповідно.