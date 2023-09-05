ДТП со смертью нацгвардейца: суд отклонил все ходатайства адвокатов Тандыра

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня в Святошинском районном суде Киева началось подготовительное заседание по делу о смертельном ДТП с участием бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Суд не удовлетворил ни одного из ходатайств защиты, в частности об отводе судьи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец.

Цитата

“На заседании присутствуют родные погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко, его жена, брат и отец. В начале заседания защита внесла несколько ходатайств, в том числе о том, чтобы позволить обвиняемому присутствовать в судебном заседании вне специального заграждения. Это и другие ходатайства защиты суд не удовлетворил”, - сообщила Максимец.

После этого адвокаты обвиняемого заявили ходатайство об отводе судьи. Однако Суд отказал стороне защиты в отводе председательствующего судьи по этому делу.

Известно, что в судебном заседании объявлен перерыв до завтра до 15:00.

Напомним

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.

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