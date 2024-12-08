ДТП в Буче: столкновение на трассе Киев-Ковель парализовало движение транспорта
Киев • УНН
На перекрестке трассы Киев-Ковель с улицей Яснополянская в Буче произошла авария с участием двух авто, есть пострадавшие. Движение полностью перекрыто, полиция организовала объезд через прилегающие улицы.
На автодороге Киев-Ковель, на перекрестке с улицей Яснополянская в городе Буча, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Предварительно, в результате столкновения есть пострадавшие. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Из-за аварии движение транспорта на этом участке перекрыто в обоих направлениях. Патрульные совместно со следователями и медицинскими работниками работают на месте инцидента, обеспечивая порядок и оказывая необходимую помощь.
Для объезда места ДТП водителям рекомендуется следующий маршрут:
- через улицу Яснополянская-улицу Антония Михайловского-улицу Вокзальная;
- или через улицу Яснополянская - улицу мечты-улицу Вокзальная.
Водителей призывают планировать поездки заранее и соблюдать правила дорожного движения.
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