ДТП в Польше с украинцами: идентифицировано 4 погибших, одного гражданина сегодня выписывают

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“Сегодня выписывают одного гражданина из больницы города Малая Руда. 23 граждан остаются госпитализированы. Идентифицировано четверо погибших”, — рассказал Николенко.

Детали

По словам спикера, Генконсульство Украины в Люблине находится на постоянной связи с администрациями медицинских учреждений и местными властями для того, чтобы все пострадавшие имели возможность продолжить необходимое лечение.

Контекст

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.



В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцев, по состоянию на послеобеденную пору 6 марта в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 9 из них были в тяжелом состоянии.



Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было. Первая группа из 24 украинцев в ночь на 6 марта уже отправилась в Украину.



Накануне польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса.