ДТП в Черкассах: прокуратура готовит сообщение о подозрении задержанному водителю

"Готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины и принимаются меры по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметила пресс-секретарь.

Как было установлено, 38-летний житель г. Харьков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем BMW. Он двигался в г. Черкассы по ул. Черновола, вблизи перекрестка с ул. Чайковского, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем Fiat, который находился под управлением 25-летнего жителя г. Черкассы, который двигался впереди в попутном направлении и остановился на красный сигнал светофора. После столкновения Fiat от полученного ускорения выехал на пешеходный переход. В неуправляемом состоянии он совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

Водитель автомобиля BMW задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Напомним, женщина 1990 года рождения и ее сын 2014 года рождения погибли в результате ДТП, которое произошло вчера в Черкассах. Известно, что погибшие - жена и сын сотрудника полиции.