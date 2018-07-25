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ДТП в Черкассах: прокуратура готовит сообщение о подозрении задержанному водителю

ДТП в Черкассах: прокуратура готовит сообщение о подозрении задержанному водителю

Киев  •  УНН

 • 8464 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Прокуратура готовит сообщение о подозрении водителю автомобиля BMW, задержанного за ДТП в Черкассах, в результате которого погибла женщина с ребенком. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Светлана Андрейченко.

"Готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины и принимаются меры по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметила пресс-секретарь.

Как было установлено, 38-летний житель г. Харьков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем BMW. Он двигался в г. Черкассы по ул. Черновола, вблизи перекрестка с ул. Чайковского, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем Fiat, который находился под управлением 25-летнего жителя г. Черкассы, который двигался впереди в попутном направлении и остановился на красный сигнал светофора. После столкновения Fiat от полученного ускорения выехал на пешеходный переход. В неуправляемом состоянии он совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

Водитель автомобиля BMW задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Напомним, женщина 1990 года рождения и ее сын 2014 года рождения погибли в результате ДТП, которое произошло вчера в Черкассах. Известно, что погибшие - жена и сын сотрудника полиции.

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