ДТП у Черкасах: прокуратура готує повідомлення про підозру затриманому водію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Прокуратура готує повідомлення про підозру водію автомобіля BMW, затриманого через ДТП у Черкасах, внаслідок якої загинула жінка з дитиною. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар прокуратури Черкаської області Світлана Андрійченко.
"Готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України та вживаються заходи щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначила прес-секретар.
Як було встановлено, 38-річний житель м. Харков, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, керував автомобілем BMW. Він рухався у м. Черкаси по вул. Чорновола, поблизу перехрестя з вул. Чайковського, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив зіткнення з автомобілем Fiat, який перебував під керуванням 25-річного жителя м. Черкаси, який рухався попереду у попутному напрямку і зупинився на червоний сигнал світлофора. Після зіткнення Fiat від отриманого прискорення виїхав на пішохідний перехід. У некерованому стані він здійснив наїзд на жінку та її малолітнього сина, які переходили проїжджу частину по пішохідному переходу.
Водія автомобіля BMW затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, жінка 1990 року народження та її син 2014 року народження загинули унаслідок ДТП, яка сталася вчора у Черкасах. Відомо, що загиблі - дружина та син співробітника поліції.