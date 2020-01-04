ДТП стало причиной смерти футболиста чемпионата Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Французский нападающий клуба второго дивизиона чемпионата Франции "Генгама" Натаель Жюлан умер на 24-м году жизни, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
По сообщению L'Equipe, 23-летний спортсмен возвращался с тренировки и попал в ДТП на своем автомобиле, а именно вылетел за пределы дорожного полотна находясь за рулем авто.
"Генгам" в трауре. Клуб испытал огромную боль на сегодняшней тренировке, узнав о случайной смерти своего игрока Натаеля Жюлана. В этот трагический день все сотрудники клуба объединились, чтобы выразить свои соболезнования семье Натаеля", - говорится в обращении "Генгама".
Заметим, в нынешней кампании Жюлан сыграл два матча за "Генгам". В прошлом сезоне игрок провел 13 матчей в Лиге 2 за "Валансьен" (2 гола) и 10 в элитном чемпионате Франции Лиге 1 за "Генгам" (10 поединков).