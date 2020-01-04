ДТП стала причиною смерті футболіста чемпіонату Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Французький нападник клубу другого дивізіону чемпіонату Франції "Генгама" Натаель Жюлан помер на 24-му році життя, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
За повідомленням L'Equipe, 23-річний спортсмен повертався з тренування і потрапив в ДТП на своєму автомобілі, а саме вилетів за межі дорожнього полотна перебуваючи за кермом авто.
"Генгам" в жалобі. Клуб випробував величезний біль на сьогоднішньому тренуванні, дізнавшись про випадкову смерть свого гравця Натаеля Жюлана. У цей трагічний день всі співробітники клубу об'єдналися, щоб висловити свої співчуття родині Натаеля", - сказано у зверненні "Генгама".
Зауважимо, нинішньої кампанії Жюлан відіграв два матчі за "Генгам". Минулого сезону гравець провів 13 матчів в Лізі 2 за "Валансьєн" (2 голи) і 10 в елітному чемпіонаті Франції Лізі 1 за "Генгам" (10 поєдинків).