ДТП во Львовской области: количество пострадавших возросло до более чем 30

Детали

Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

"Точную цифру пострадавших пока назвать не могу, поскольку 21 человека в медучреждения доставили каретами скорой медицинской помощи, еще ориентировочно 10 человек помогли доставить люди, которые проезжали мимо места аварии. На момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров", - сказал Козицкий.

Движение на участке дороги затруднено. На месте ДТП работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, также решается вопрос правовой квалификации события.

"Спасибо специалистам Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ГУ Нацполиции во Львовской области, патрульной полиция Львовской области за быстрое реагирование. Спасибо также всем неравнодушным людям, которые помогли довезти в больницы пострадавших", - добавил председатель ОВА.

Дополнение

Ранее стало известно, что возле поселка Гамалеевка, что неподалеку от Львова, столкнулись автобус и грузовик. Многие из тех, кто находился в маршрутке, обратились в медицинские учреждения с травмами.