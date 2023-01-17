ДТП во Львовской области: количество пострадавших возросло до более чем 30
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Количество пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля “МАН” и автобуса “БАЗ” возросло до более 30. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Детали
Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии.
"Точную цифру пострадавших пока назвать не могу, поскольку 21 человека в медучреждения доставили каретами скорой медицинской помощи, еще ориентировочно 10 человек помогли доставить люди, которые проезжали мимо места аварии. На момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров", - сказал Козицкий.
Движение на участке дороги затруднено. На месте ДТП работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, также решается вопрос правовой квалификации события.
"Спасибо специалистам Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ГУ Нацполиции во Львовской области, патрульной полиция Львовской области за быстрое реагирование. Спасибо также всем неравнодушным людям, которые помогли довезти в больницы пострадавших", - добавил председатель ОВА.
Дополнение
Ранее стало известно, что возле поселка Гамалеевка, что неподалеку от Львова, столкнулись автобус и грузовик. Многие из тех, кто находился в маршрутке, обратились в медицинские учреждения с травмами.