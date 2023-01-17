ДТП на Львівщині: кількість постраждалих зросла до понад 30
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок зіткнення вантажного автомобіля “МАН” та автобуса “БАЗ” зросла до понад 30. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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Зазначається, що двоє людей перебувають у важкому стані.
"Точну цифру постраждалих наразі назвати не можу, оскільки 21 людину у медзаклади доправили каретами швидкої медичної допомоги, ще орієнтовно 10 осіб допомогли доправити люди, які проїжджали повз місце аварії. На момент аварії в автобусі перебували 38 пасажирів", - сказав Козицький.
Рух на ділянці дороги ускладнений. На місці ДТП працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, також вирішується питання правової кваліфікації події.
"Дякую фахівцям Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, ГУ Нацполіції у Львівській області, патрульній поліція Львівської області за швидке реагування. Дякую також усім небайдужим людям, які допомогли довезти у лікарні постраждалих", - додав голова ОВА.
Доповнення
Раніше стало відомо, що біля селища Гамаліївка, що неподалік від Львова, зіштовхнулися автобус та вантажівка. Багато з тих, хто перебував у маршрутці, звернулися до медичних закладів із травмами.