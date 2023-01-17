ДТП на Львівщині: кількість постраждалих зросла до понад 30

Деталі

Зазначається, що двоє людей перебувають у важкому стані.

"Точну цифру постраждалих наразі назвати не можу, оскільки 21 людину у медзаклади доправили каретами швидкої медичної допомоги, ще орієнтовно 10 осіб допомогли доправити люди, які проїжджали повз місце аварії. На момент аварії в автобусі перебували 38 пасажирів", - сказав Козицький.

Рух на ділянці дороги ускладнений. На місці ДТП працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, також вирішується питання правової кваліфікації події.

"Дякую фахівцям Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, ГУ Нацполіції у Львівській області, патрульній поліція Львівської області за швидке реагування. Дякую також усім небайдужим людям, які допомогли довезти у лікарні постраждалих", - додав голова ОВА.

Доповнення

Раніше стало відомо, що біля селища Гамаліївка, що неподалік від Львова, зіштовхнулися автобус та вантажівка. Багато з тих, хто перебував у маршрутці, звернулися до медичних закладів із травмами.