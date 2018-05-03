ДТП в Харьковской области: подозреваемый водитель свою вину не признает

Так, подозреваемый свою вину не признает. Кроме того, он отказался рассказывать, откуда и в какую сторону двигался автомобиль, сколько людей в нем было и как произошла авария, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

Сторона обвинения требует для подозреваемого содержания под стражей.

Подозреваемому инкриминируют ч.2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, 1 мая около 17:20 на трассе Харьков-Волчанск произошло ДТП: столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и спорткар Chevrolet Corvette, последний буквально разорвало пополам. От удара погиб водитель - 23-летний Андрей Василенко, блогер и стритрейсер, более известный по нику amigo_s. Его пассажирка, 22-летняя девушка, находится в больнице, ее состояние стабильное, жизни уже ничего не угрожает.

В соцсетях начала появляться информация, что водитель Toyota является экс-сотрудником МВД. Однако в пресс-службе ГУНП Харьковской области эту информацию опровергли.