ДТП на Харківщині: підозрюваний водій свою провину не визнає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Київському районному суді м.Харкова триває судове засідання, на якому обирають запобіжний захід водієві Toyota Land Cruiser Дмитру Одарченку - фігуранту ДТП у Харківській області, внаслідок якої загинув блогер Amigos, передає УНН.
Так, підозрюваний свою провину не визнає. Крім того, він відмовився розповідати, звідки та в яких бік рухався автомобіль, скільки людей в ньому було і як сталася аварія, посилаючись на ст. 63 Конституції України.
Сторона обвинувачення вимагає для підозрюваного тримання під вартою.
Підозрюваному інкримінують ч.2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Нагадаємо, 1 травня близько 17:20 на трасі Харків-Вовчанськ сталася ДТП: зіткнулися позашляховик Toyota Land Cruiser та спорткар Chevrolet Corvette, останній буквально розірвало навпіл. Від удару загинув водій - 23-річний Андрій Василенко, блогер та стрітрейсер, більш відомий за ніком amigo_s. Його пасажирка, 22-річна дівчина, знаходиться у лікарні, її стан стабільний, життю вже нічого не загрожує.
У соцмережах почала з'являтися інформація, що водій Toyota є екс-співробітником МВД. Однак у прес-службі ГУНП Харківської області цю інформацію спростували.