ДТП с 8 автомобилями на Столичном шоссе: водителю сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Водителю авто "Honda", который устроил ДТП с 8 автомобилями на Столичном шоссе, сообщается о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
Детали
Следствие установило, что водитель автомобиля “Honda”, двигаясь по Столичному шоссе в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем “KIA Ceed”, после чего указанные транспортные средства выехали на встречное направление движения, где произошло столкновение с еще 6 автомобилями. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.
“Водитель ”Honda“ задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Прибор „Драгер“ показал 1, 7 промилле алкоголя в его крови. Сейчас в Шевченковский районный суд города Киева подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей”, - говорится в сообщении.
Что было раньше
12 сентября стало известно, что в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием 9 авто. В одной из машин было зажато водителя между сиденьем и панелью приборов. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали его медикам с переломом нижних конечностей для дальнейшей госпитализации.