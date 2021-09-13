ДТП із 8 автомобілями на Столичному шосе: водію повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Водію авто “Honda”, який влаштував ДТП із 8 автомобілями на Столичному шосе, повідомлено про підозру. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає УНН.
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Слідство встановило, що водій автомобіля “Honda”, рухаючись по Столичному шосе у напрямку міста Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем “KIA Ceed”, після чого вказані транспортні засоби виїхали на зустрічний напрямок руху, де відбулося зіткнення із ще 6 автомобілями. За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждало троє людей.
“Водія „Honda“ затримали у порядку ст. 208 КПК України. Прилад „Драгер“ показав 1, 7 проміле алкоголю в його крові. Наразі до Шевченківського районного суду м. Києва підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
12 вересня стало відомо, що у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участі 9 авто. В одній з автівок було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка та передали його медикам із переломом нижніх кінцівок для подальшої госпіталізації.