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ДТП с 8 автомобилями на Столичном шоссе: виновника взяли под стражу

ДТП с 8 автомобилями на Столичном шоссе: виновника взяли под стражу

Киев  •  УНН

 • 17563 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Водителя иномарки, который устроил ДТП с 8 автомобилями на Столичном шоссе, взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, водитель автомобиля Honda, который двигался по Столичному шоссе в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 1,7 промилле алкоголя в крови), столкнулся с попутным автомобилем KIA Ceed, после чего обе машины выехали на встречное направление движения и столкнулись с еще шестью автомобилями.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей два месяца без определения залога.

Напомним

ДТП произошло 12 сентября в Голосеевском районе столицы. В одной из машин между сиденьем и панелью приборов было зажато водителя. Спасатели деблокировали мужчину, его госпитализировали с переломом нижних конечностей. Кроме того, чтобы предупредить возможное возгорание одного из автомобилей, работники ГСЧС выключили аккумулятор и смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы.

В результате аварии пять человек получили травмы, из них один ребенок. Двух человек госпитализированы, еще двоим взрослым и ребенку медицинскую помощь оказали на месте.

Украинские Национальные Новости

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