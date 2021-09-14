ДТП із 8 автомобілями на Столичному шосе: винуватця взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Водія іномарки, який влаштував ДТП із 8 автомобілями на Столичному шосе, взяли під варту на два місяці. Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.
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За даними слідства, водій автомобіля Honda, який рухався Столичним шосе у стані алкогольного сп’яніння (тест драгера показав 1,7 проміле алкоголю у крові), зіштовхнувся з попутним автомобілем KIA Ceed, після чого обидві автівки виїхали на зустрічний напрямок руху та зіткнулися із ще шістьма автомобілями.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 286-1 КК України, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою два місяці без визначення застави.
Нагадаємо
ДТП сталася 12 вересня у Голосіївському районі столиці. В одній із автівок між сидінням та панеллю приладів було затиснуто водія. Рятувальники деблокували чоловіка, його госпіталізували із переломом нижніх кінцівок. Окрім того, аби попередити можливе займання одного із автомобілів, працівники ДСНС вимкнули акумуляторну батарею та змили із проїжджої частини паливо-мастильні матеріали.
Унаслідок аварії п'ятеро людей дістали травми, з них одна дитина. Двох осіб госпіталізували, ще двом дорослим та дитині медичну допомогу надали на місці.