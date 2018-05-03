ГСЧС: угрозы переброса лесного пожара на населенные пункты Черниговской области нет

"По состоянию на 16:30, авиацией ГСЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, осуществлено 18 сбросов воды. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками. Распространение пожара отсутствует, угроза населенным пунктам также отсутствует. Тушение продолжается" , - говорится в сообщении.



Как отмечается, на тушение привлечено 26 единиц техники и 138 человек личного состава, из них от ГСЧС- 16 единиц техники и 55 человек личного состава.



Напомним, что возгорание лесной подстилки, с переброской огня на молодые хвойные насаждения, на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи пгт Гончаровское произошло 3 мая в 11:45.



По состоянию на 15:10 площадь горения лесной подстилки на территории военного лесхоза в Черниговской области увеличилась с 10 до 20 га, для тушения огня задействовано пожарную авиацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Черниговской области.