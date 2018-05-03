ДСНС: загрози перекидання лісової пожежі на населені пункти Чернігівщини немає

"Станом на 16:30, авіацією ДСНС, а саме літаком АН-32П та вертольотом МІ-8, здійснено 18 скидів води. Орієнтовна площа пожежі складає до 20 га окремими осередками. Розповсюдження пожежі відсутнє, загроза населеним пунктам також відсутня. Гасіння триває", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на гасіння залучено 26 одиниць техніки та 138 чоловік особового складу, з них від ДСНС - 16 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу.



Нагадаємо, що загорання лісової підстилки, з перекиданням вогню на молоді хвойні насадження, на території Чернігівського Військового лісгоспу, поблизу смт Гончарівське виникло 3 травня о 11:45.



Станом на 15:10 площа горіння лісової підстілки на території військового лісгоспу у Чернігівській області збільшилася з 10 до 20 га, для гасіння вогню задіяно пожежну авіацію. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Чернігівській області.