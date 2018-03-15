ГСЧС: в Кропивницком из-за задолженности котельных без теплоснабжения остались около 15 тысяч жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. 14 марта в г. Кропивницкий из-за задолженности остались без газоснабжения 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 15 тысяч жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную ежедневную справку ГСЧС.
“14 марта в г. Кропивницкий из-за задолженности осталось без газоснабжения 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы (около 15 тысяч абонентов)”, — сообщили спасатели.
В ночь на 15 марта работа 2 котельных восстановлена, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы.
На сегодня запланировано подключение 4 других котельных. На данный момент температура воздуха в городе составляет 1 градус выше нуля.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Кропивницком произошел прорыв теплосети.