ДСНС: у Кропивницькому через заборгованість котелень без теплопостачання залишилися близько 15 тисяч мешканців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. 14 березня у м. Кропивницький через заборгованість залишилось без газопостачання 6 котелень, що забезпечують теплопостачанням 15 тисяч мешканців. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну щоденну довідку ДСНС.
“14 березня у м. Кропивницький через заборгованість залишилось без газопостачання 6 котелень, що забезпечують теплопостачанням 132 багатоповерхових будинки, 5 дитячих садочків, 2 школи (близько 15 тисяч абонентів)”, — повідомили рятувальники.
У ніч на 15 березня роботу 2 котелень відновлено, без теплопостачання залишаються 75 будинків, 4 дитячі садки, 2 школи.
На сьогодні заплановано підключення 4 інших котелень. На даний момент температура повітря у містів становить 1 градус вище нуля.
Як повідомляв УНН, минулого тижня у Кропивницькому стався прорив тепломережі.