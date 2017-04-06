ГСЧС очистили от боеприпасов 10 населенных пунктов в районе взрывов в Харковськой области - Н.Чечоткин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Пиротехники ГСЧС было очищено от взрывоопасных предметов все 10 населенных пунктов в Харьковской области, где ранее произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщил во время брифинга председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, передает УНН.
"Нашими пиротехники очищено от опасных объектов все 10 населенных пунктов", - сказал М.Чечоткин.
По его словам, общая площадь загрязнения боеприпасами в зоне ответственности ГСЧС составляет 31 тыс. гектаров.
Как сообщал УНН, во время очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг города Балаклея от взрывоопасных предметов, 10-километровую зону загрязнения был уменьшен до 1 км.
Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.