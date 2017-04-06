ДСНС очистила від боєприпасів 10 населених пунктів у районі вибухів на Харківщині - М.Чечоткін
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Піротехніками ДСНС було очищено від вибухонебезпечних предметів всі 10 населених пунктів на Харківщині, де раніше стався вибух на складі боєприпасів. Про це повідомив під час брифінгу голова ДСНС України Микола Чечоткін, передає УНН.
"Нашими піротехніками очищено від небезпечних об’єктів всі 10 населених пунктів", - сказав М.Чечоткін.
За його словами, загальна площа забруднення боєприпасами в зоні відповідальності ДСНС становить 31 тисячу гектарів.
Як повідомляв УНН, під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо міста Балаклія від вибухонебезпечних предметів, 10-кілометрову зону забруднення було зменшено до 1 км.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.