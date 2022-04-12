Жены оккупантов призывают своих мужей насиловать украинских женщин: очередной перехват СБУ

Детали

В СБУ назвали перехват шокирующим и отметили, что разговор отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное - предохраняйся там", - говорит женщина своему мужчине-захватчику.

Ранее

Родственники российских оккупантов ждут их с "победой", а с награбленным - Служба безопасности Украины выложила новый перехват о мародерстве захватчиков.