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Жены оккупантов призывают своих мужей насиловать украинских женщин: очередной перехват СБУ

Киев • УНН

 • 237623 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Жены русских захватчиков призывают своих мужей насиловать украинских женщин. Об этом свидетельствует очередной перехват разговоров оккупантов, который обнародовала СБУ, передает УНН.

Жены оккупантов призывают своих мужей насиловать украинских женщин: очередной перехват СБУ

Детали

В СБУ назвали перехват шокирующим и отметили, что разговор отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное - предохраняйся там", - говорит женщина своему мужчине-захватчику.

Ранее

Родственники российских оккупантов ждут их с "победой", а с награбленным - Служба безопасности Украины выложила новый перехват о мародерстве захватчиков.

Украинские Национальные Новости

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