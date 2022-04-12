Жены оккупантов призывают своих мужей насиловать украинских женщин: очередной перехват СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Жены русских захватчиков призывают своих мужей насиловать украинских женщин. Об этом свидетельствует очередной перехват разговоров оккупантов, который обнародовала СБУ, передает УНН.
Детали
В СБУ назвали перехват шокирующим и отметили, что разговор отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине.
"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное - предохраняйся там", - говорит женщина своему мужчине-захватчику.
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