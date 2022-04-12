Дружини окупантів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок: чергове перехоплення СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок. Про це свідчить чергове перехоплення розмов окупантів, яке оприлюднила СБУ, передає УНН.
Деталі
У СБУ назвали перехоплення шокуючим і зазначили, що розмова відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.
"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.
Раніше
Родичі російських окупантів чекають їх не з "перемогою", а з награбованим - Служба безпеки України виклала нове перехоплення про мародерство загарбників.