Жена замглавы МВД Украины не пересекала госграницу - Государственная таможенная служба
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Жена заместителя Министра внутренних дел Украины не пересекала государственную границу, распространенная в некоторых СМИ информация об обнаружении на КПП "Захонь" венгерской стороной значительной суммы валюты, которую якобы перемещала жена заместителя министра, не подтвердилась. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
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"Государственная таможенная служба Украины официально сообщает, что распространенная в некоторых СМИ непроверенная информация по выявлению на КПП «Захонь» венгерской стороной значительной суммы валюты, которую якобы перемещала жена заместителя министра МВД Украины 29 сентября этого года, не нашла своего подтверждения. Об этом украинскую сторону 5 октября официально проинформировали венгерские коллеги во время погранично-представительной встречи таможенной и пограничной служб на КПП «Чоп – Захонь»", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в протоколе смежная сторона четко отметила, что «в период с 28 по 30 сентября 2023 года в пункте пропуска «Захонь» представителями полиции не оказывались какие-либо средства, перемещавшиеся с сокрытием от погранично-таможенного контроля, а также им не известно о декларировании средств в размере 13 млн долларов США».
Кроме этого, по результатам проверок, проведенных пограничными и правоохранительными органами Украины, указанное в фейковом сообщении лицо, вообще не пересекало в 2023 году государственную границу Украины.
Подтверждающие документы были отправлены в Центр противодействия дезинформации СНБО.
"Учитывая растущее число ИПСО в условиях полномасштабного вторжения рф и попыток дестабилизации ситуации из - за распространения ложной информации относительно органов государственной власти просим проверять информацию через официальные источники", - указала Государственная таможенная служба Украины.