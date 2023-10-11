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Дружина заступника голови МВС України не перетинала держкордон - Державна митна служба

Київ • УНН

 • 1254686 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Дружина заступника Міністра внутрішніх справ України не перетинала державний кордон, розповсюджена в деяких ЗМІ інформація щодо виявлення на КПП «Захонь» угорською стороною значної суми валюти, яку буцімто переміщувала дружина заступника міністра, не підтвердилась. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Цитата

"Державна митна служба України офіційно повідомляє, що розповсюджена в деяких ЗМІ неперевірена інформація щодо виявлення на КПП «Захонь» угорською стороною значної суми валюти, яку буцімто переміщувала дружина заступника Міністра МВС України 29 вересня цього року, не знайшла свого підтвердження. Про це українську сторону 5 жовтня офіційно поінформували угорські колеги під час прикордонно-представницької зустрічі митної та прикордонної служб на КПП «Чоп – Захонь»", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначаєтсья, що у протоколі суміжна сторона чітко зазначила, що «в період з 28 по 30 вересня 2023 року в пункті пропуску «Захонь» представниками поліції не виявлялись будь-які кошти, що переміщувалися з приховуванням від прикордонно-митного контролю, а також їм не відомо про декларування коштів у розмірі 13 млн доларів США».

Крім цього, за результатами перевірок, проведених прикордонними та правоохоронними органами України, зазначена у фейковому повідомленні особа, взагалі не перетинала у 2023 році державний кордон України.

Підтверджуючі документи направили до Центру протидії дезінформації РНБО.

"Враховуючи зростаючу кількість ІПСО в умовах повномасштабного вторгнення рф та спроб дестабілізації ситуації через розповсюдження неправдивої інформації щодо органів державної влади просимо перевіряти інформацію через офіційні джерела", - вказала державна митна служба України.

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