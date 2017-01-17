Второй черный ящик нашли на месте катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На месте авиационной катастрофы самолета Boeing 747 неподалеку от Бишкека в Кыргызстане во время поисково-спасательных работ найден второй черный ящик. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает K-News, передает УНН.
Накануне на месте катастрофы был найден первый бортовой самописец. Анализом данных занимаются специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Самолет с представителями МАК прибыл в аэропорт Манас во второй половине дня. Было проведено совещание с представителями комиссии. Один из них позже сообщил, что пока никаких комментариев относительно катастрофы, которая произошла дать не может. Подробности будут завтра.
Сообщается, что сотрудники МЧС республики до сих пор продолжают поиски блок-регистратора переговоров экипажа и звуков в кабине.
Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing 747, совершавший рейс Гонконг-Бишкек- Стамбул, упал в 7:31 по местному времени на дачный поселок Дачи СУ.
Число жертв катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане возросло до 38 человек.