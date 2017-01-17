Другу чорну скриньку знайшли на місці катастрофи Boeing 747 у Киргизстані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На місці авіаційної катастрофи літака Boeing 747 неподалік від Бішкека у Киргизстані під час пошуково-рятувальних робіт знайдено другу чорну скриньку. Про це з посиланням на прес-службу уряду повідомляє K-News, передає УНН.
Напередодні на місці катастрофи було знайдено перший бортовий самописець. Аналізом даних займуться фахівці Міждержавного авіаційного комітету (МАК). Літак з представниками МАК прибув в аеропорт Манас у другій половині дня. Було проведено нараду з представниками комісії. Один з них пізніше повідомив, що поки ніяких коментарів щодо катастрофи, що сталася, дати не може. Подробиці будуть завтра.
Повідомляється, що співробітники МНС республіки досі продовжують пошуки блоку-реєстратора переговорів екіпажу і звуків в кабіні.
Нагадаємо, 16 січня вантажний літак Boeing 747, що здійснював рейс Гонконг-Бішкек-Стамбул, впав о 7:31 за місцевим часом на дачне селище Дачі СУ.
Кількість жертв катастрофи Boeing 747 у Киргизстані зросла до 38 людей.