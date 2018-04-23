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Второй китайский авианосец, построенный на базе бывшего украинского, выйдет в море в ближайшие дни

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), полностью спроектирован и построен китайскими судостроителями, впервые выйдет в море и приступит к ходовым испытаниям уже на этой неделе. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники, передает УНН.

Второй китайский авианосец, построенный на базе бывшего украинского, выйдет в море в ближайшие дни

Предполагается, что данное мероприятие будет приурочено к 69-й годовщине создания ВМС НОАК, которая отмечается в понедельник. Точная дата будет определена с учетом текущих гидрологических условий и высоты прилива.

Как отмечает издание, управления по безопасности на море северо-восточной провинции Ляонин выдало сообщение о временном закрытии для судоходства трех участков в Бохайском заливе в период с 20 по 28 апреля. Эти зоны располагаются вблизи верфи, на которой осуществлялось строительство корабля.

По словам одного из источников, в минувший вторник состоялся пробный запуск двигателя авианосца, что тоже свидетельствует о планах испытаний. В ходе пробного плавания в Бохайском заливе Желтого моря будут протестированы базовые функции корабля и его систем, а также прочность корпуса. Для его строительства использовалась специальная сталь нового образца.

“Плавучий аэродром” водоизмещением 70 тыс. тонн пока не получил официального названия и известен как “тип 001A”. Он построен по подобию первого китайского авианосца “Ляонин”, который был выполнен на базе переработанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера “Варяг”, купленного у Украины.

Как сообщал УНН, Китай одобрил решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний.

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