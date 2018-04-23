Другий китайський авіаносець, споруджений на базі колишнього українського, вийде в море у найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Другий авіаносець ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), цілком спроектований і побудований китайськими суднобудівниками, вперше вийде в море і приступить до ходових випробувань уже на цьому тижні. Про це повідомила в понеділок газета South China Morning Post з посиланням на військові джерела, передає УНН.
Передбачається, що даний захід буде приурочено до 69-ї річниці створення ВМС НВАК, яка відзначається в понеділок. Точна дата буде визначена з урахуванням поточних гідрологічних умов і висоти припливу.
Як зазначає видання, управління з безпеки на морі північно-східної провінції Ляонін видало повідомлення про тимчасове закриття для судноплавства трьох ділянок в Бохайській затоці в період з 20 по 28 квітня. Ці зони розташовуються поблизу верфі, на якій здійснювалося спорудження корабля.
За словами одного з джерел, в минулий вівторок відбувся пробний запуск двигуна авіаносця, що теж свідчить про плани випробувань. В ході пробного плавання в Бохайській затоці Жовтого моря будуть протестовані базові функції корабля і його систем, а також міцність корпусу. Для його будівництва використовувалася спеціальна сталь нового зразка.
“Плавучий аеродром” водотоннажністю 70 тис. тонн поки не отримав офіційної назви і відомий як “тип 001A”. Він побудований за подобою першого китайського авіаносця “Ляонін”, який був виконаний на базі переробленого колишнього радянського важкого авіаносного крейсера “Варяг”, купленого в України.
Як повідомляв УНН, Китай схвалив рішення КНДР про припинення ракетно-ядерних випробувань.