Дроновая атака рф на Киевскую область не нанесла ущерба инфраструктуре - ОВА
Киев • УНН
Российские войска предприняли попытку беспилотной атаки на Киевскую область, но противовоздушная оборона перехватила дрон, предотвратив повреждение инфраструктуры и человеческие жертвы
Российские войска ночью атаковали Киевскую область ударными дронами, отработала ПВО и попаданий в критическую инфраструктуру и повреждений нет, сообщил в среду начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
28 ноября поздно вечером враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область ударными дронами. В регионе удачно отработали силы ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет, пострадавшие отсутствуют. Повреждений в результате падения обломков не обнаружено
Дополнение
Мобильные огневые группы, несущие круглосуточное дежурство, ночью сбили один вражеский дрон на Киевском направлении.
Дроновая атака рф на Киевскую область не нанесла ущерба инфраструктуре - ОВА
Российские войска предприняли попытку беспилотной атаки на Киевскую область, но противовоздушная оборона перехватила дрон, предотвратив повреждение инфраструктуры и человеческие жертвы.
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