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Дроновая атака рф на Киевскую область не нанесла ущерба инфраструктуре - ОВА

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 06:39  •  10369 просмотра

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Российские войска предприняли попытку беспилотной атаки на Киевскую область, но противовоздушная оборона перехватила дрон, предотвратив повреждение инфраструктуры и человеческие жертвы

Российские войска ночью атаковали Киевскую область ударными дронами, отработала ПВО и попаданий в критическую инфраструктуру и повреждений нет, сообщил в среду начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

28 ноября поздно вечером враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область ударными дронами. В регионе удачно отработали силы ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет, пострадавшие отсутствуют. Повреждений в результате падения обломков не обнаружено

- сообщил Кравченко в Facebook.

Дополнение

Мобильные огневые группы, несущие круглосуточное дежурство, ночью сбили один вражеский дрон на Киевском направлении.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Дронова атака рф на Київщину не завдала шкоди інфраструктурі - ОВА
Russian drone attack on Kyiv region did not damage infrastructure - official
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Дроновая атака рф на Киевскую область не нанесла ущерба инфраструктуре - ОВА

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В России заявили об атаке дрона на Москву

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