Дроновая атака рф на Киевскую область не нанесла ущерба инфраструктуре - ОВА

Еще 1140 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 327 580 человек, 5538 танков, 323 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.