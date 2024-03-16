Дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти": стали известны детали

Ударные дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в самарской области. Источники УНН подтверждают, что ночная атака на российские НПЗ была результативной.

По данным источника, речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ. Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки рф.

"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала рф, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон "хлопка" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику рф", - сообщает источник.

Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети