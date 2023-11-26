Дроны атаковали ряд областей рф: есть пострадавшие и разрушения

В минобороны россии заявили о массированной атаке десятков беспилотников: над московской, тульской, калужской и брянской областями ночью сбили 11 дронов; впоследствии указали о еще 9 БПЛА, которые некоторое время кружили и якобы были обезврежены силами ПВО страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Согласно сообщению российского военного ведомства ночью, 26 ноября произошла атака с применением "беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" по объектам на территории россии, - средства противовоздушной обороны рф якобы уничтожили сначала 11 БПЛА над территорией московской, тульской, калужской и брянской областей, а затем там же - еще 9 дронов.

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Как утверждает губернатор московской области андрей воробьев дроны засекли в разных районах Московской области: в районе наро-фоминска, в одинцовском и раменском городских округах, а также в Подольске. В городе Тула, сбили три БПЛА, причем один из них врезался в многоквартирный дом; легкое ранение получил один из его жильцов. Как отметил руководитель брянской области александр богомаз, было сбито четыре дрона над карачевским и брянским районами. Также, по словам губернатора владислава шапши, беспилотники обнаруживали в нескольких районах калужской области. В то же время, мэр москвы сергей собянин сообщил о "попытке массовой атаки", при этом в аэропортах столицы рф, как указывается, задержали и отменили более 15 рейсов.

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