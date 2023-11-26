Дроны атаковали ряд областей рф: есть пострадавшие и разрушения

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  194122 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  243666 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  157279 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  147866 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  266479 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  175581 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  140210 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  145998 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  176522 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167321 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  246215 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  29079 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162520 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  171064 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  25921 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  243666 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  266479 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  239111 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  227705 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  230271 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
droni-atakovali-ryad-oblastei-rf-yest-postradavshie-i-razrusheniya

Дроны атаковали ряд областей рф: есть пострадавшие и разрушения

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 08:18  •  34510 просмотра

Read in English

Десятки беспилотников атаковали россию, поразив москву, тулу, калугу и брянск. Вместе с тем, министерство обороны россии заявило об уничтожении 20 БПЛА.

В минобороны россии заявили о массированной атаке десятков беспилотников: над московской, тульской, калужской и брянской областями ночью сбили 11 дронов; впоследствии указали о еще 9 БПЛА, которые некоторое время кружили и якобы были обезврежены силами ПВО страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Согласно сообщению российского военного ведомства ночью, 26 ноября произошла атака с применением "беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" по объектам на территории россии, - средства противовоздушной обороны рф якобы уничтожили сначала 11 БПЛА над территорией московской, тульской, калужской и брянской областей, а затем там же - еще 9 дронов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреляли из минометов Черниговщину, пострадала женщина

Как утверждает губернатор московской области андрей воробьев дроны засекли в разных районах Московской области: в районе наро-фоминска, в одинцовском и раменском городских округах, а также в Подольске. В городе Тула, сбили три БПЛА, причем один из них врезался в многоквартирный дом; легкое ранение получил один из его жильцов. Как отметил руководитель брянской области александр богомаз, было сбито четыре дрона над карачевским и брянским районами. Также, по словам губернатора владислава шапши, беспилотники обнаруживали в нескольких районах калужской области. В то же время, мэр москвы сергей собянин сообщил о "попытке массовой атаки", при этом в аэропортах столицы рф, как указывается, задержали и отменили более 15 рейсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У российской туле сбитый дрон врезался в многоэтажный дом

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Дрони атакували низку областей рф: є постраждалі та руйнування
Drones attacked a number of regions of Russia: there are victims and destruction
Новости по теме

Дроны атаковали ряд областей рф: есть пострадавшие и разрушения

Десятки беспилотников атаковали россию, поразив москву, тулу, калугу и брянск. Вместе с тем, министерство обороны россии заявило об уничтожении 20 БПЛА.

Война •   •  34510 просмотра
Дроны атаковали ряд областей рф: есть пострадавшие и разрушения

В москве вспыхнул пожар после ночной атаки БПЛА

Сегодня ночью сообщалось, что в москве были слышны взрывы, из-за массовой атаки беспилотников. В результате есть повреждения.

Новости Мира •   •  32179 просмотра
В москве вспыхнул пожар после ночной атаки БПЛА

На Закарпатье завершили строительство моста через реку Тересва

На Закарпатье открылся новый модульный мост через реку Тересва для транспортных средств весом до 3,5 тонн, что обеспечило бесперебойное движение на дороге государственного значения Н-09.

Общество •   •  28552 просмотра
На Закарпатье завершили строительство моста через реку Тересва

Блокада границы: украинским водителям, которые застряли в Польше, привезли еду и гуманитарную помощь

Украинским водителям в Польше, которые стоят в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты. Украинское министерство предоставило им 2500 литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты.

Общество •   •  26344 просмотра
Блокада границы: украинским водителям, которые застряли в Польше, привезли еду и гуманитарную помощь

В российской туле сбитый дрон врезался в многоэтажный дом

Беспилотный дрон врезался в жилой дом в российском городе тула, после того, как был сбит противовоздушной обороной; местные жители сообщают, что слышали взрывы и видели дым. По данным росСМИ, всего вроде бы сбито три БПЛА на тульской области.

Новости Мира •   •  30196 просмотра
В российской туле сбитый дрон врезался в многоэтажный дом

ХАМАС освободил вторую группу заложников: среди пленных 9-летняя девочка

ХАМАС освободил вторую группу из 17 заложников, в том числе 13 израильтян и 4 тайцев, которые сейчас направляются в израильские больницы, чтобы воссоединиться с семьями.

Политика •   •  32088 просмотра
ХАМАС освободил вторую группу заложников: среди пленных 9-летняя девочка

Обстрелы Донетчины: погибли двое мирных жителей

Двое мирных жителей погибли и еще один получил ранения вследствие обстрелов армией рф Донецкой области.

Война •   •  37279 просмотра
Обстрелы Донетчины: погибли двое мирных жителей

Часть оккупированных украинских городов обесточены

В Донецке и почти во всем Мариуполе отключилось электричество, пострадали и другие близлежащие города.

Война •   •  43348 просмотра
Часть оккупированных украинских городов обесточены

За ночь ПВО Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников

Украинская противовоздушная оборона сбила 8 из 9 атакующих беспилотников-камикадзе "шахед", запущенных российскими войсками, в том числе один в Киевской области.

Война •   •  41172 просмотра
За ночь ПВО Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников

Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении более 1000 оккупантов за сутки

Украинские войска уничтожили более 1 000 вражеских солдат за сутки, а общие потери противника с начала полномасштабной войны составили около 324 830 человек.

Война •   •  41598 просмотра
Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении более 1000 оккупантов за сутки