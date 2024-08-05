В восточных, южных и западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с грозами. Температура днем 19-30°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

В восточных, большинстве южных, днем и в западных областях дожди, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, в западных областях 19-24°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киевской области

Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°.