В восточных, южных и западных областях ожидаются дожди с грозами. Температура ночью 12-20°, днем 19-30°. На Киевщине без осадков, температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
В восточных, южных и западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с грозами. Температура днем 19-30°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
В восточных, большинстве южных, днем и в западных областях дожди, местами гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, в западных областях 19-24°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.
В Киевской области
Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°.