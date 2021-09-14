Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще пять кандидатов в народные депутаты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.
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“Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021”, — говорится в сообщении.
Детали
А именно: ОИО № 184 (Херсонская область) — Олега Баркаренко от политической партии “Свобода”, Геннадия Лагуту от политической партии “Партия Игоря Колыхаева ”Нам здесь жить!“, Сергея Матвийчука от политической партии ”Команда Симчишина“; в ОИО № 197 (Черкасская область) — Елену Козачук от политической партии “Молодой Харьков”, Вячеслава Резникова от политической партии “Команда Андрея Балоги”.
Отмечается, что ранее Комиссия уже зарегистрировала девять кандидатов в народные депутаты Украины.
Дополнение
3 сентября этого года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) Андрея Ильенко на промежуточных выборах от политической партии “Свобода”.
В апреле этого года Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на 31 октября.
Сообщалось, что в соответствии избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года — за 60 дней до дня выборов.
В ЦИК отметили, что решение принято в связи с тем, что ранее выбранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народного депутата Игоря Колыхаева (184-й округ) избрано Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народного депутата Александра Скичко (197-й округ) назначено председателем Черкасской ОГА.