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Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты

Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты

Киев  •  УНН

 • 22177 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Секретариата Комиссии, передает УНН.

Детали

В частности, зарегистрировали ОИО № 184 (Херсонская область) - Анну Живцову от политической партии "Партия Антона Яценко"; в ОИО № 197 (Черкасская область) - Татьяну Радченко (самовыдвижение).

"Раньше Комиссия уже зарегистрировала 30 кандидатов в народные депутаты Украины: в ОИО № 184 - Екатерину Одарченко, Андрея Помазан, Игоря Токовенко, Олега Баркаренка, Геннадия Лагута, Сергея Матвийчука, Татьяну Лазареву, Владимира Бериславского, Игоря Осипенко, Михаила Мельника, Максима Негрова, Сергея Козыря; в ОИО № 197 - Андрея Ильенко, Богдана Панкевича, Антона Подчапка, Сергея Василюка, Виталия Войцеховского (1967 г.р.), Наталью Степушенко, Елену Козачук, Вячеслава Резникова, Леонида Даценко, Григория Козьму, Романа Сущенко, Руслана Алексиюка, Романа Конижая, Петра Курьята, Дмитрия Кухарчука, Андрея Лобунця, Виталия Войцеховского (1972 г.р.), Владислава Голуба", - говорится в сообщении.

Дополнение

ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях в апреле. С 1 по 30 сентября включительно происходит подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты.

Избранные в 2019 году в двух округах в этих областях нардепы Игорь Колыхаев и Александр Скичко сложили мандаты. Колыхаев был избран мэром Херсона на местных выборах 2020 года, а Скичко назначен председателем Черкасской ОГА.

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