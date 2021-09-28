Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у народні депутати

Деталі

Зокрема, зареєстрували ОВО № 184 (Херсонська область) — Ганну Живцову від політичної партії “ПАРТІЯ АНТОНА ЯЦЕНКА”; в ОВО № 197 (Черкаська область) — Тетяну Радченко (самовисування).

“Раніше Комісія вже зареєструвала 30 кандидатів у народні депутати України: в ОВО № 184 — Катерину Одарченко, Андрія Помазана, Ігоря Токовенка, Олега Баркаренка, Геннадія Лагуту, Сергія Матвійчука, Тетяну Лазареву, Володимира Бериславського, Ігоря Йосипенка, Михайла Мельника, Максима Негрова, Сергія Козиря; в ОВО № 197 — Андрія Іллєнка, Богдана Панкевича, Антона Подчапка, Сергія Василюка, Віталія Войцехівського (1967 р.н.), Наталію Степушенко, Олену Козачук, Вячеслава Резнікова, Леоніда Даценка, Григорія Козьму, Романа Сущенка, Руслана Алексіюка, Романа Коніжая, Петра Кур’ята, Дмитра Кухарчука, Андрія Лобунця, Віталія Войцехівського (1972 р.н.), Владислава Голуба”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях у квітні. З 1 до 30 вересня включно відбувається подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати.

Обрані у 2019 році у двох округах в цих областях нардепи Ігор Колихаєв та Олександр Скічко склали мандат. Колихаєва було обрано мером Херсона на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначено головою Черкаської ОДА.