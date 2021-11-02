Довыборы в Раду: ОИК в Черкасской области возобновила работу после многочасового перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Окружная избирательная комиссия №197 в Черкасской области возобновила работу примерно в 16 часов 2 ноября после многочасового перерыва, пишет УНН со ссылкой на данные Гражданской сети "ОПОРА", представители которой наблюдают за выборами.
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"Окружная избирательная комиссия № 197 возобновила свою работу и продолжила непрерывное заседание. По состоянию на 16:00 на заседании присутствуют 11 членов ОИК. За несколько минут прибыл еще 1 член комиссии", - сообщают наблюдатели ОПОРЫ.
Детали
В ОПОРЕ указали, что вчера, 1 ноября, около 20:30 ОИК № 197 объявила так называемый технический "перерыв" и планировала собраться в 11:00 - 11:30 2 ноября. Впрочем, в то время у комиссии не было кворума. Планировали продлить в 13:00. Тем не менее, часть членов ОИК так и не появились.
Как отметил секретарь комиссии Андрей Курьян, часть членов комиссии не отвечали на телефонные звонки, часть сообщали о том, что заболели.
Председатель ОИК № 197 Петр Сивун сообщил о ситуации в ЦИК. Центральная избирательная комиссия в свою очередь призвала членов ОИК надлежащим образом выполнять свои обязанности и продолжить заседание и подчеркнула, что за уклонение члена комиссии от исполнения обязанностей предусмотрена уголовная ответственность (ст. 157 ч. 5).
Сколько голосов уже посчитали
По данным ЦИК, на ОИК № 197 на 16:57 обработано 93,61% участковых протоколов на довыборах в ВР. Лидирует представитель "Слуги народа" Виталий Войцехивский - 46,82%, или 14 340 голосов избирателей.
Довыборы в парламент проходили 31 октября в связи с тем, что народные депутаты Игорь Колыхаев и Александр Скичко по личным заявлениям досрочно прекратили свои полномочия.
Первый избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а Скичко назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.
Справочно
Согласно статье 94 Закона Украины "О выборах народных депутатов", с момента окончания голосования окружная избирательная комиссия начинает заседание, которое продолжается непрерывно до установления итогов голосования в общегосударственном округе в рамках одномандатного округа и в одномандатном округе. В это время члены окружной избирательной комиссии не могут привлекаться к выполнению других функций, кроме участия в заседании избирательной комиссии.