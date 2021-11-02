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Довибори у Раду: ОВК на Черкащині відновила роботу після багатогодинної перерви

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Окружна виборча комісія №197 на Черкащині відновила роботу приблизно о 16 годині 2 листопада після багатогодинної перерви, пише УНН з посиланням на дані Громадської мережі "ОПОРА", представники якої спостерігають за виборами.

Довибори у Раду: ОВК на Черкащині відновила роботу після багатогодинної перерви

Цитата:

"Окружна виборча комісія № 197 відновила свою роботу і продовжила безперервне засідання. Станом на 16:00 на засіданні присутні 11 членів ОВК. За кілька хвилин прибув ще 1 член комісії", - повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

Деталі

В ОПОРІ вказали, що вчора, 1 листопада, близько 20:30 ОВК № 197 оголосила так звану технічну "перерву" і планувала зібратися об 11:00 - 11:30 2 листопада. Утім, на цей час у комісії не було кворуму. Планували продовжити о 13:00. Проте, частина членів ОВК так і не з'явилися.

Як зазначив секретар комісії Андрій Кур'ян, частина членів комісії не відповідали на телефонні дзвінки, частина повідомляли про те, що захворіли.

Голова ОВК № 197 Петро Сивун повідомив про ситуацію в ЦВК. Центральна виборча комісія своєю чергою закликала членів ОВК належно виконувати свої обов‘язки та продовжити засідання і наголосила, що за ухилення члена комісії від виконання обов’язків передбачена кримінальна відповідальність (ст. 157 ч. 5).

Скільки голосів вже порахували

За даними ЦВК, на ОВК № 197 на 16:57 опрацьовано 93,61% дільничних протоколів на довиборах до ВР. Лідирує представник "Слуги народу" Віталій Войцехівський - 46,82%, або 14 340 голосів виборців.

Довибори до парламенту пройшли 31 жовтня у зв’язку з тим, що народні депутати Ігор Колихаєв та Олександр Скічко за особистими заявами достроково припинили свої повноваження.

Першого обрали Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Довідково

Відповідно до статті 94 Закону України "Про вибори народних депутатів" з моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.

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