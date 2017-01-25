Доценту Донбасского педагогического университета объявили подозрение во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В среду, 25 января доценту кафедры Горловского института иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет" официально сообщено о подозрении во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
В среду, 25 января доценту кафедры Горловского института иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет" официально сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
Напомним, чиновник требовал и получил взятку в сумме 2800 грн за положительную сдачу сессии при отсутствии студента.
Сейчас досудебное расследование по указанному уголовному производству продолжается, процессуальное руководство осуществляет Артемовская городская прокуратура.