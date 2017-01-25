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Доценту Донбаського педагогічного університету оголосили підозру у хабарництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. У середу, 25 січня доценту кафедри Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет” офіційно повідомлено про підозру у хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У середу, 25 січня доценту кафедри Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет” офіційно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди).

Нагадаємо, посадовець вимагала та отримала хабара у сумі 2800 грн за позитивну здачу сесії при відсутності студента.

Наразі досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває, процесуальне керівництво здійснює Артемівська місцева прокуратура.

Українські Національні Новини

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