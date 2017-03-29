Доцента-взяточника будут судить в Запорожье

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119852 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178911 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130594 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125139 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117553 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106522 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107552 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Доцента-взяточника будут судить в Запорожье

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 марта. УНН. Прокуратура закончила следствие и направила в Октябрьский районный суд Запорожья материалы дела в отношении вымогательства неправомерной выгоды от студентов доцентом кафедры одного из запорожских вузов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, передает УНН.

Речь идет о доценте Запорожского национального университета, которого задержали правоохранители в конце января этого года за вымогательство взятки от студентов за успешную сдачу экзаменов.

"Теперь ученому грозит заключение, предусмотренное анкциею ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере) на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, нечистый на руку преподаватель требовал от студентов за зачеты и экзамены в среднем по 500 грн. Во время задержания правоохранителями у него было найдено и изъято около 6 тыс. грн.

Напомним, 30 января в Запорожье задержали доцента за вымогательство денег у студентов .

 

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