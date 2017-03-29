Доцента-взяточника будут судить в Запорожье

Речь идет о доценте Запорожского национального университета, которого задержали правоохранители в конце января этого года за вымогательство взятки от студентов за успешную сдачу экзаменов.

"Теперь ученому грозит заключение, предусмотренное анкциею ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере) на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, нечистый на руку преподаватель требовал от студентов за зачеты и экзамены в среднем по 500 грн. Во время задержания правоохранителями у него было найдено и изъято около 6 тыс. грн.

Напомним, 30 января в Запорожье задержали доцента за вымогательство денег у студентов .