Доцента-хабарника судитимуть у Запоріжжі

Мове йде про доцента Запорізького національного університету, якого затримали правоохоронці наприкінці січня цього року за вимагання хабаря від студентів за успішну сдачу іспитів.

"Тепер науковцю загрожує ув’язнення, передбачене анкцією ч.3 ст.368 КК України (Одержання хабара в особливо великому розмірі) на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - повідомили у прокуратурі.

Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, нечистий на руку викладач вимагав від студентів за заліки та іспити у середньому по 500 грн. Під час затримання правоохоронцями у нього було знайдено та вилучено близько 6 тис. грн.

Нагадаємо, 30 січня у Запоріжжі затримали доцента за вимагання грошей у студентів.